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В РФ хочуть розірвати договір
про співпрацю з Україною

В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:05

Re: В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною

  Вкладчик1234 написав:Считаю их отмазки про то, что эти "договора нужны для подачи исков" - наглой ложью для доверчивого электората

ну а реально для чего?
любое сотрудничество между государствами закончилось давно.
остались контакты на уровне частного бизнеса.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:10

  Pegasmaster написав:ну а реально для чего?
любое сотрудничество между государствами закончилось давно.
остались контакты на уровне частного бизнеса.

Думаю, что есть какие-то точки взаимодействия, о которых сообщать электорату - смерти подобно
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:10

Re: В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною

  nik1 написав:Миллионы людей работают в России. А на Родине за их счет живут еще миллионы. И родственников в России миллионы.

а на донбассе воюют тысячи россиян, и что?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:10

  nik1 написав:Вывод - нужно прекращать войну.


Ну так свалите нафиг с Донбасса - она и прекратится.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:38

  link654 написав:
  r_skrypnik написав: и что здесь удивительного? а то что раша этот договор и в хвост и в гриву нарушает вас не колышет?

Значит надо полностью расторгать, а не выборочно. Я не пойму, почему Украина первая не проявила инициативу к полному расторжение этого договора?

Потому что ты читаешь только то, что подогревает твои пророссийские мифы. Читать про выйгранные дела против запоребрика, структуру этих дел, аргументацию - ты не будешь, потому что там антизрада, что для тебя рвотное. Украина не разрывает этот договор потому что его одностороннее расторжение со стороны Украины(что марится запоребрику) уничтожает доказательную базу и аргументацию против российской агрессии в международных делах.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:44

  locustsucol написав:Потому что ты читаешь только то, что подогревает твои пророссийские мифы. Читать про выйгранные дела против запоребрика, структуру этих дел, аргументацию - ты не будешь, потому что там антизрада, что для тебя рвотное.


И сколько и где выграла Украина за 4 года?

  locustsucol написав: Украина не разрывает этот договор потому что его одностороннее расторжение со стороны Украины(что марится запоребрику) уничтожает доказательную базу и аргументацию против российской агрессии в международных делах.


Какая еще "доказательная база" после официальной аннексии Крыма?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:41

  slavek написав: И сколько и где выграла Украина за 4 года? Какая еще "доказательная база" после официальной аннексии Крыма?

О еще один нечитатель выйгранных дел Украиной против расеи. Давайте полную перекличку незнаек, забаненых в гугле. Сразу пишите сколько у вас висяков в "естонском" вебмани зависло, запоребрики несчестные.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:50

Re: В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною

  Вкладчик1234 написав:есть какие-то точки взаимодействия, о которых сообщать электорату - смерти подобно


ліпецькі фабрики рошена? :)
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greenozon
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