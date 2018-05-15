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В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:05
Вкладчик1234 написав:
Считаю их отмазки про то, что эти "договора нужны для подачи исков" - наглой ложью для доверчивого электората
ну а реально для чего?
любое сотрудничество между государствами закончилось давно.
остались контакты на уровне частного бизнеса.
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Pegasmaster
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:10
Pegasmaster написав:
ну а реально для чего?
любое сотрудничество между государствами закончилось давно.
остались контакты на уровне частного бизнеса.
Думаю, что есть какие-то точки взаимодействия, о которых сообщать электорату - смерти подобно
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:10
nik1 написав:
Миллионы людей работают в России. А на Родине за их счет живут еще миллионы. И родственников в России миллионы.
а на донбассе воюют тысячи россиян, и что?
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Pegasmaster
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:10
nik1 написав:
Вывод - нужно прекращать войну.
Ну так свалите нафиг с Донбасса - она и прекратится.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Чет 24 тра, 2018 20:38
link654 написав: r_skrypnik написав:
и что здесь удивительного? а то что раша этот договор и в хвост и в гриву нарушает вас не колышет?
Значит надо полностью расторгать, а не выборочно. Я не пойму, почему Украина первая не проявила инициативу к полному расторжение этого договора?
Потому что ты читаешь только то, что подогревает твои пророссийские мифы. Читать про выйгранные дела против запоребрика, структуру этих дел, аргументацию - ты не будешь, потому что там антизрада, что для тебя рвотное. Украина не разрывает этот договор потому что его одностороннее расторжение со стороны Украины(что марится запоребрику) уничтожает доказательную базу и аргументацию против российской агрессии в международных делах.
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locustsucol
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Додано: Чет 24 тра, 2018 20:44
locustsucol написав:
Потому что ты читаешь только то, что подогревает твои пророссийские мифы. Читать про выйгранные дела против запоребрика, структуру этих дел, аргументацию - ты не будешь, потому что там антизрада, что для тебя рвотное.
И сколько и где выграла Украина за 4 года?
locustsucol написав:
Украина не разрывает этот договор потому что его одностороннее расторжение со стороны Украины(что марится запоребрику) уничтожает доказательную базу и аргументацию против российской агрессии в международных делах.
Какая еще "доказательная база" после официальной аннексии Крыма?
back in USSR
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slavek
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Додано: Чет 24 тра, 2018 21:41
slavek написав:
И сколько и где выграла Украина за 4 года? Какая еще "доказательная база" после официальной аннексии Крыма?
О еще один нечитатель выйгранных дел Украиной против расеи. Давайте полную перекличку незнаек, забаненых в гугле. Сразу пишите сколько у вас висяков в "естонском" вебмани зависло, запоребрики несчестные.
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locustsucol
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