ну а реально для чего?
любое сотрудничество между государствами закончилось давно.
остались контакты на уровне частного бизнеса.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:05
Re: В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:10
Думаю, что есть какие-то точки взаимодействия, о которых сообщать электорату - смерти подобно
Всё IMHO
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:10
Re: В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:10
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:38
Потому что ты читаешь только то, что подогревает твои пророссийские мифы. Читать про выйгранные дела против запоребрика, структуру этих дел, аргументацию - ты не будешь, потому что там антизрада, что для тебя рвотное. Украина не разрывает этот договор потому что его одностороннее расторжение со стороны Украины(что марится запоребрику) уничтожает доказательную базу и аргументацию против российской агрессии в международных делах.
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:44
И сколько и где выграла Украина за 4 года?
Какая еще "доказательная база" после официальной аннексии Крыма?
back in USSR
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:41
О еще один нечитатель выйгранных дел Украиной против расеи. Давайте полную перекличку незнаек, забаненых в гугле. Сразу пишите сколько у вас висяков в "естонском" вебмани зависло, запоребрики несчестные.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:50
Re: В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною
ліпецькі фабрики рошена?
+50грн !
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Додано: Чет 24 тра, 2018 22:57
Да как бы каждый месяц во всех пабликах и здесь новость об очередном продлении ареста фабрики, или о новом деле расеи против рошена на расеи. Здесь загагли, на файнансю.уа, полно.
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