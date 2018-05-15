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В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:16
slavek написав:
И сколько и где выграла Украина за 4 года?
slavek написав:
Что реально получила Украина от этого и в каких единицах?
Это называется "переобуваться в прыжке".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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