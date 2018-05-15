В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною

Это называется "переобуваться в прыжке".
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:16
Это называется "переобуваться в прыжке".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:44
Это называется делать хорошую мину при плохой погоде
back in USSR
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