Оператор мобільного зв'язку компанія Vodafone Україна в січні-березні 2018 року скоротив чистий прибуток на 30,7%
Дивися повний текст Один з найбільших операторів мобільного зв'язку в Україні скоротив свій прибуток на 30,7%.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 08:47
Один з найбільших операторів мобільного зв'язку в...
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Дивися повний текст Один з найбільших операторів мобільного зв'язку в Україні скоротив свій прибуток на 30,7%.
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:48
так можно начать терять клиентов...
ладно раньше снимали деньги за день пользования телефоном, но теперь это уже перебор. платить за "безлимитные звонки" которых небыло, абонплата расчитывается не на месяц а на 4 недели...
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