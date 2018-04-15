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Один з найбільших операторів
мобільного зв'язку в...

Один з найбільших операторів мобільного зв'язку в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:47

Один з найбільших операторів мобільного зв'язку в...

Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку компанія Vodafone Україна в січні-березні 2018 року скоротив чистий прибуток на 30,7%

Дивися повний текст Один з найбільших операторів мобільного зв'язку в Україні скоротив свій прибуток на 30,7%.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:48

так можно начать терять клиентов...
ладно раньше снимали деньги за день пользования телефоном, но теперь это уже перебор. платить за "безлимитные звонки" которых небыло, абонплата расчитывается не на месяц а на 4 недели...



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«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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