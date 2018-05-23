Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Дивися повний текст Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 10:20
Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні.
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:25
Міністре, може, спочатку хоч одна якісна дорога на область? Таким інфраструктурним "дивом" трохи більше українців користуються.
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:36
Re: 25 нових
А со старыми аэропортами что?
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