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Омелян планує побудувати 25
нових аеропортів в Україні

Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:20

Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:20

Лучше сразу космопорты! А что мелочиться?! :)))
olegpm16
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:24

Ближе к выборам пообещает 250 :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:25

Міністре, може, спочатку хоч одна якісна дорога на область? Таким інфраструктурним "дивом" трохи більше українців користуються.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:36

Re: 25 нових

А со старыми аэропортами что?
sal
 
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