RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Омелян планує побудувати 25
нових аеропортів в Україні

Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:20

Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82120
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:20

Лучше сразу космопорты! А что мелочиться?! :)))
olegpm16
Аватар користувача
 
Повідомлень: 411
З нами з: 02.06.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:24

Ближе к выборам пообещает 250 :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3611 раз.
Подякували: 1108 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:25

Міністре, може, спочатку хоч одна якісна дорога на область? Таким інфраструктурним "дивом" трохи більше українців користуються.
forumreader
 
Повідомлень: 1465
З нами з: 09.09.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:36

Re: 25 нових

А со старыми аэропортами что?
sal
 
Повідомлень: 2446
З нами з: 25.03.16
Подякував: 349 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:03

А как же вундервафля... Т. е. хайперлуп? Или у Омеляна денег хватит на все, кроме дорог?
max_us_ua
 
Повідомлень: 2839
З нами з: 17.11.08
Подякував: 559 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:11

Судя по Флайрадару, Украине нужны не аэропорты, а авиа трафик.
имхо
cccp30000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 590
З нами з: 07.06.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:38

В Симферополе уже построили, осталось 24 построить! А чтобы дело быстрее шло, перенести офис министерства вместе с данным типа министром в Донецкий аэропорт. "Пущай полетает"!
Jack Reacher
 
Повідомлень: 852
З нами з: 24.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:41

  max_us_ua написав:А как же вундервафля... Т. е. хайперлуп? Или у Омеляна денег хватит на все, кроме дорог?

хайперлуп будет между аэропортами и городами. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1834
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3563 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:47

Масок в панике- украинские партнеры опять прокинули насчет хайпалупа
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 07.08.17
Подякував: 584 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро 1, 2, 3
R2 » Сер 23 тра, 2018 16:06
27 1662
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 13:06
sal
В Україні скорочується кількість користувачів мобільного... 1, 2
R2 » Сер 23 тра, 2018 13:32
19 1245
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 08:52
tsnakeman
У ДФС пояснили появу нових документів для авто з...
R2 » Сер 23 тра, 2018 12:09
3 111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 21:40
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
"Буд-бізнес" (5)
24.05.2018 14:00
Monobank (6669)
24.05.2018 13:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.