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Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:49
sal написав:
А со старыми аэропортами что?
На реконструкцию Донецкого аэропорта к 2012 было потрачено 850 млн уе.
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nik1
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Додано: Чет 24 тра, 2018 13:02
nik1 написав:
На реконструкцию Донецкого аэропорта к 2012 было потрачено
Не уберегли.
А новые содержать смогут.. если вдруг(!) построят. 25...
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sal
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