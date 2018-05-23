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Омелян планує побудувати 25
нових аеропортів в Україні

Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:49

  sal написав:А со старыми аэропортами что?

На реконструкцию Донецкого аэропорта к 2012 было потрачено 850 млн уе.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:02

Re: 850

  nik1 написав:На реконструкцию Донецкого аэропорта к 2012 было потрачено

Не уберегли.
А новые содержать смогут.. если вдруг(!) построят. 25...
sal
 
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