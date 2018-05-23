На реконструкцию Донецкого аэропорта к 2012 было потрачено 850 млн уе.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:49
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:02
Re: 850
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:38
Как эта министерская балаболка достала.
Говорильня, говорильня, говорильня....
Сделай хоть что-то, что уже до этого обещал.
Где бетонные дороги? Где вообще хоть какие-нибудь дороги?
Где великий шелковый путь? Где хоть какой-то ж/д траффик через Украину?
Где авиалоукостеры?
Где строительство метро?
И так далее....
Если правительство согласится, если парламент проголосует, если президент подпишет, если найдем финансирование, если финансирование будет 4 года, если..., если..., если..
Делай, а не обещай.
Зато жену он возит рожать в США, дабы деткам американское гражданство автоматом было.
ЗЫ Не знаю это журналисты или сам министр путает - но строительство взлетно-посадочных полос не есть строительство аэропортов. Это называется аэродром. И от аэродрома до аэропорта, как от грунтовки до шоссе - деньги вкладывать ещё и вкладывать.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:43
Согласен со всеми, но одно но. При родах в США не дают гражданство, так что кто-то в пролете.
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:44
Это must have для украинского "патриота"
Лобода тоже 2 раза этой схемой воспользовалась. Но то - певичка, какой с неё спрос
Всё IMHO
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:45
Re: Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні
Знатный будет распил...
Black Jack - White Business
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:01
Re: зато
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