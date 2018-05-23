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Омелян планує побудувати 25
нових аеропортів в Україні

Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:49

  sal написав:А со старыми аэропортами что?

На реконструкцию Донецкого аэропорта к 2012 было потрачено 850 млн уе.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:02

Re: 850

  nik1 написав:На реконструкцию Донецкого аэропорта к 2012 было потрачено

Не уберегли.
А новые содержать смогут.. если вдруг(!) построят. 25...
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:38

Как эта министерская балаболка достала.
Говорильня, говорильня, говорильня....
Сделай хоть что-то, что уже до этого обещал.
Где бетонные дороги? Где вообще хоть какие-нибудь дороги?
Где великий шелковый путь? Где хоть какой-то ж/д траффик через Украину?
Где авиалоукостеры?
Где строительство метро?
И так далее....

Если правительство согласится, если парламент проголосует, если президент подпишет, если найдем финансирование, если финансирование будет 4 года, если..., если..., если..
Делай, а не обещай.

Зато жену он возит рожать в США, дабы деткам американское гражданство автоматом было.

ЗЫ Не знаю это журналисты или сам министр путает - но строительство взлетно-посадочных полос не есть строительство аэропортов. Это называется аэродром. И от аэродрома до аэропорта, как от грунтовки до шоссе - деньги вкладывать ещё и вкладывать.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:43

Согласен со всеми, но одно но. При родах в США не дают гражданство, так что кто-то в пролете.
starikovi
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:44

  Shram написав:Зато жену он возит рожать в США, дабы деткам американское гражданство автоматом было.

Это must have для украинского "патриота" :-)
Лобода тоже 2 раза этой схемой воспользовалась. Но то - певичка, какой с неё спрос
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:45

Re: Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні

Знатный будет распил...
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:01

Re: зато

  Shram написав:жену он возит рожать в США, дабы деткам американское гражданство автоматом было.

Потому что это легко (для него), быстро и результат качественный.
ведь каждый думает о себе. возможности разные..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:43

Многообещающий министр
pibodi
 
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  #<12
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