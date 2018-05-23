Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні

Додано: Чет 24 тра, 2018 13:38

Как эта министерская балаболка достала.

Говорильня, говорильня, говорильня....

Сделай хоть что-то, что уже до этого обещал.

Где бетонные дороги? Где вообще хоть какие-нибудь дороги?

Где великий шелковый путь? Где хоть какой-то ж/д траффик через Украину?

Где авиалоукостеры?

Где строительство метро?

И так далее....



Если правительство согласится, если парламент проголосует, если президент подпишет, если найдем финансирование, если финансирование будет 4 года, если..., если..., если..

Делай, а не обещай.



Зато жену он возит рожать в США, дабы деткам американское гражданство автоматом было.



ЗЫ Не знаю это журналисты или сам министр путает - но строительство взлетно-посадочных полос не есть строительство аэропортов. Это называется аэродром. И от аэродрома до аэропорта, как от грунтовки до шоссе - деньги вкладывать ещё и вкладывать.