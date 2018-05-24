Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні
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Додано: Чет 24 тра, 2018 15:39
yanyura написав:
Достаточно цитат?
А мы все равно верим нашим министрам, что для них работа министрами не просто работа ради денег - а Работа за ради Украины, за покликанням серця. И ничто не заставит их покинуть родину.
sal
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:26
sal написав: yanyura написав:
Достаточно цитат?
А мы все равно верим нашим министрам, что для них работа министрами не просто работа ради денег - а Работа за ради Украины, за покликанням серця. И ничто не заставит их покинуть родину.
Вы за своими чиновниками лучше смотрите:
http://www.rosbalt.ru/main/2013/03/14/1105826.html
МОСКВА, 14 марта. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов прокомментировал инфомацию о том, что роды его жены проходили не в России, а в элитной французской клинике.
Да и вообще:
https://inosmi.ru/world/20140417/219651863.html Россиянки рожают в Майами граждан США
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:40
Sommer написав:
Россиянки рожают в Майами граждан США
Они на жизнь смотрят ширше)
Жизнь же прекрасна и удивительна.
sal
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:51
Строить будет или ли через Ж, или ли через Г..иперлуп. По другому не получается
antey1969
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Додано: Чет 24 тра, 2018 21:29
шо ж это он такое курит, а?
РОШЕН
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