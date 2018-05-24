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Омелян планує побудувати 25
нових аеропортів в Україні

Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:39

Re: в Україні

  yanyura написав:Достаточно цитат?

А мы все равно верим нашим министрам, что для них работа министрами не просто работа ради денег - а Работа за ради Украины, за покликанням серця. И ничто не заставит их покинуть родину.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:26

  sal написав:
  yanyura написав:Достаточно цитат?

А мы все равно верим нашим министрам, что для них работа министрами не просто работа ради денег - а Работа за ради Украины, за покликанням серця. И ничто не заставит их покинуть родину.


Вы за своими чиновниками лучше смотрите:
http://www.rosbalt.ru/main/2013/03/14/1105826.html
МОСКВА, 14 марта. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов прокомментировал инфомацию о том, что роды его жены проходили не в России, а в элитной французской клинике.


Да и вообще:
https://inosmi.ru/world/20140417/219651863.html
Россиянки рожают в Майами граждан США
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:40

Re: министры

  Sommer написав:Россиянки рожают в Майами граждан США

Они на жизнь смотрят ширше)
Жизнь же прекрасна и удивительна.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:51

Строить будет или через Ж, или через Г..иперлуп. По другому у этого славного парня не получается
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 24 тра, 2018 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:29

шо ж это он такое курит, а?
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 23:12

  starikovi написав:Согласен со всеми, но одно но. При родах в США не дают гражданство, так что кто-то в пролете.


Ребенок, рожденный в США, имеет право вступить в полноправное гражданство США по достижению ним 21 года по праву места рождения.
rjkz
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