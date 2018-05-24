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Омелян планує побудувати 25
нових аеропортів в Україні

Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:39

Re: в Україні

  yanyura написав:Достаточно цитат?

А мы все равно верим нашим министрам, что для них работа министрами не просто работа ради денег - а Работа за ради Украины, за покликанням серця. И ничто не заставит их покинуть родину.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:26

  sal написав:
  yanyura написав:Достаточно цитат?

А мы все равно верим нашим министрам, что для них работа министрами не просто работа ради денег - а Работа за ради Украины, за покликанням серця. И ничто не заставит их покинуть родину.


Вы за своими чиновниками лучше смотрите:
http://www.rosbalt.ru/main/2013/03/14/1105826.html
МОСКВА, 14 марта. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов прокомментировал инфомацию о том, что роды его жены проходили не в России, а в элитной французской клинике.


Да и вообще:
https://inosmi.ru/world/20140417/219651863.html
Россиянки рожают в Майами граждан США
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:40

Re: министры

  Sommer написав:Россиянки рожают в Майами граждан США

Они на жизнь смотрят ширше)
Жизнь же прекрасна и удивительна.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:51

Строить будет или через Ж, или через Г..иперлуп. По другому у этого славного парня не получается
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 24 тра, 2018 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:29

шо ж это он такое курит, а?
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 23:12

  starikovi написав:Согласен со всеми, но одно но. При родах в США не дают гражданство, так что кто-то в пролете.


Ребенок, рожденный в США, имеет право вступить в полноправное гражданство США по достижению ним 21 года по праву места рождения.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:03

Да он Бендера переплюнул.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:23

  yanyura написав:
  starikovi написав:Согласен со всеми, но одно но. При родах в США не дают гражданство, так что кто-то в пролете.

Благодаря XIV-й поправке к Конституции, ребенок, рожденный в США, получает гражданство этой страны (за исключением разве что детей иностранных дипломатов). Причем оформить ребенка в качестве гражданина США можно как сразу после рождения, так и спустя годы — срок давности здесь не предусмотрен. Будучи уже взрослым, он может самостоятельно оформить гражданство в любой момент своей жизни.
...
Екатерина Ковалева, ведущий адвокат центра Los Аngeles Immigration Center, член Калифорнийской коллегии адвокатов (California State Bar) и Ассоциации адвокатов Лос-Анджелеса (Los Angeles County Bar Association):

Обычно при получении визы и прохождении паспортного контроля по прилете лучше честно отвечать, что цель поездки в США — роды ребенка, и иметь с собой документы из местного госпиталя, в том числе об уже произведенной оплате или наличии финансовых средств на счете, достаточных для оплаты. Отказать в визе или развернуть на границе беременную женщину могут, если: (1) заподозрят ее в иммиграционных намерениях, в том числе в желании родить ребенка в США с целью получения гражданства, а не по медицинским причинам, например; или (2) высока вероятность, что женщина воспользуется медицинскими услугами, связанными с родами малыша, и не оплатит счет
...
Несмотря на то, что ваш ребенок будет американским гражданином, вы сможете получить гражданство, только когда вашему чаду исполнится 21 год. В этом возрасте он сможет подать прошение о воссоединении семьи. Таким образом отец и мать ребенка, а также его родные братья и сестры получат право на гражданство.

https://zagranitsa.com/emigraciya/artic ... ikanskoe-g
Действительно, все родившиеся на территории США дети, автоматически становятся гражданами Америки, за исключением случаев, когда один из родителей — иностранный дипломат (в таком случае действуют определенные ограничения).

http://rodivusa.com/podgotovka-k-poezdk ... benku.html
Гражданство США по рождению

Все родившиеся на территории Соединенных Штатов, являются гражданами США, за исключением случаев, когда один из родителей — иностранный дипломат, работающий в Соединенных Штатах.

http://www.bridgewest.ru/visa_services/ ... tizenship/
Администрация президента США Дональда Трампа планирует всерьез взяться за проблему родильного туризма — распространенной практики, когда беременные иностранки едут рожать в Соединенные Штаты ради получения гражданства. Согласно черновикам президентского распоряжения, попавшим в распоряжение издания The Washington Post, Белый дом хочет обязать Министерство внутренней безопасности и Государственный департамент США докладывать о мерах, которые они принимают для борьбы с этим феноменом. Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что так называемое право земли, гарантирующее гражданство всем детям, родившимся на территории США, должно быть отменено. ТАСС выяснил, как устроен бизнес родильного туризма и способен ли Трамп его уничтожить.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4003687
Мой опыт - все о родах в США
...
Единственная приличная страна в мире, где можно получить гражданство по «праву земли» – США.

https://www.babyblog.ru/user/Julymom/2719456
...
Всем так понравилось столь популистское заявление, что его быстро закрепили 14-ой поправкой конституции, которая существует с 9 июля 1868 года. С тех пор этой поправкой пользуются все: мексиканцы, гаитянцы, негры, цыгане и в последнее время жены и дети депутатов РФ.

Jus soli (с лат. “право земли”) практикуют примерно 20-25 стран. В основном это страны карибского бассейна: Антигуа, Ямайка, Доминикана; Африка: Лесото, Тринидад и Тобаго, Уганда, несколько стран Южной Америки и США.

Даже если вы нелегальный эмигрант или родили на плоту в территориальных водах США, несмотря на это вашему ребенку полагается соответствующее гражданство.

https://asskolkovo.com/2014/01/15/usapassport/
Гражданство по рождению в Америке

Вопрос решен в законодательстве США однозначно. 14 -ая поправка к Конституции США гарантирует гражданство США рожденным на территории США лицам: Amendment XIV, Section 1, Clause 1: “ Аll persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.”

http://www.lawpartnership.ru/childbirth.html

Достаточно цитат?


думаю даже кастрюлеголовым хватит :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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