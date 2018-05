Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні

Гражданство по рождению в Америке



Вопрос решен в законодательстве США однозначно. 14 -ая поправка к Конституции США гарантирует гражданство США рожденным на территории США лицам: Amendment XIV, Section 1, Clause 1: “ Аll persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.”