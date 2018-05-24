Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні

yanyura написав:

starikovi написав: Согласен со всеми, но одно но. При родах в США не дают гражданство, так что кто-то в пролете. Согласен со всеми, но одно но. При родах в США не дают гражданство, так что кто-то в пролете.

Благодаря XIV-й поправке к Конституции, ребенок, рожденный в США, получает гражданство этой страны (за исключением разве что детей иностранных дипломатов). Причем оформить ребенка в качестве гражданина США можно как сразу после рождения, так и спустя годы — срок давности здесь не предусмотрен. Будучи уже взрослым, он может самостоятельно оформить гражданство в любой момент своей жизни.

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Екатерина Ковалева, ведущий адвокат центра Los Аngeles Immigration Center, член Калифорнийской коллегии адвокатов (California State Bar) и Ассоциации адвокатов Лос-Анджелеса (Los Angeles County Bar Association):



Обычно при получении визы и прохождении паспортного контроля по прилете лучше честно отвечать, что цель поездки в США — роды ребенка, и иметь с собой документы из местного госпиталя, в том числе об уже произведенной оплате или наличии финансовых средств на счете, достаточных для оплаты. Отказать в визе или развернуть на границе беременную женщину могут, если: (1) заподозрят ее в иммиграционных намерениях, в том числе в желании родить ребенка в США с целью получения гражданства, а не по медицинским причинам, например; или (2) высока вероятность, что женщина воспользуется медицинскими услугами, связанными с родами малыша, и не оплатит счет

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Несмотря на то, что ваш ребенок будет американским гражданином, вы сможете получить гражданство, только когда вашему чаду исполнится 21 год. В этом возрасте он сможет подать прошение о воссоединении семьи. Таким образом отец и мать ребенка, а также его родные братья и сестры получат право на гражданство.

Действительно, все родившиеся на территории США дети, автоматически становятся гражданами Америки, за исключением случаев, когда один из родителей — иностранный дипломат (в таком случае действуют определенные ограничения).

Гражданство США по рождению



Все родившиеся на территории Соединенных Штатов, являются гражданами США, за исключением случаев, когда один из родителей — иностранный дипломат, работающий в Соединенных Штатах.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует всерьез взяться за проблему родильного туризма — распространенной практики, когда беременные иностранки едут рожать в Соединенные Штаты ради получения гражданства. Согласно черновикам президентского распоряжения, попавшим в распоряжение издания The Washington Post, Белый дом хочет обязать Министерство внутренней безопасности и Государственный департамент США докладывать о мерах, которые они принимают для борьбы с этим феноменом. Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что так называемое право земли, гарантирующее гражданство всем детям, родившимся на территории США, должно быть отменено. ТАСС выяснил, как устроен бизнес родильного туризма и способен ли Трамп его уничтожить.

Мой опыт - все о родах в США

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Единственная приличная страна в мире, где можно получить гражданство по «праву земли» – США.

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Всем так понравилось столь популистское заявление, что его быстро закрепили 14-ой поправкой конституции, которая существует с 9 июля 1868 года. С тех пор этой поправкой пользуются все: мексиканцы, гаитянцы, негры, цыгане и в последнее время жены и дети депутатов РФ.



Jus soli (с лат. “право земли”) практикуют примерно 20-25 стран. В основном это страны карибского бассейна: Антигуа, Ямайка, Доминикана; Африка: Лесото, Тринидад и Тобаго, Уганда, несколько стран Южной Америки и США.



Даже если вы нелегальный эмигрант или родили на плоту в территориальных водах США, несмотря на это вашему ребенку полагается соответствующее гражданство.

Гражданство по рождению в Америке



Вопрос решен в законодательстве США однозначно. 14 -ая поправка к Конституции США гарантирует гражданство США рожденным на территории США лицам: Amendment XIV, Section 1, Clause 1: “ Аll persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.”

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