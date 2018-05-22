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"Укрзалізниця" надасть ще
одну можливість для пасажирів

"Укрзалізниця" надасть ще одну можливість для пасажирів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:02

"Укрзалізниця" надасть ще одну можливість для пасажирів

Пропонуємо до обговорення:
Тепер, при продажу квитків в онлайн-системі "Укрзалізниці", будуть інформувати пасажирів про наявність або відсутність кондиціонера в вагоні.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:02

Нужно еще добавить в билет пункт - есть и РАБОТАЕТ! ( а не сломан/просто отключен/...)
a_kibets
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