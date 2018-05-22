RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укрзалізниця" надасть ще
одну можливість для пасажирів

"Укрзалізниця" надасть ще одну можливість для пасажирів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:02

"Укрзалізниця" надасть ще одну можливість для пасажирів

Пропонуємо до обговорення:
Тепер, при продажу квитків в онлайн-системі "Укрзалізниці", будуть інформувати пасажирів про наявність або відсутність кондиціонера в вагоні.

Дивися повний текст "Укрзалізниця" надасть ще одну можливість для пасажирів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82121
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:02

Нужно еще добавить в билет пункт - есть и РАБОТАЕТ! ( а не сломан/просто отключен/...)
a_kibets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 14.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:36

У меня грустный опыт с кондиционером в вагоне. Пока поезд едет - кондер работает и холодно. На остановках выключается - и сразу становится жарко, и потеешь. Вот честно, лучше уж без него, чем "то в жар, то в холод"
Славик
 
Повідомлень: 146
З нами з: 04.07.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:53

  a_kibets написав:Нужно еще добавить в билет пункт - есть и РАБОТАЕТ! ( а не сломан/просто отключен/...)

1. имеется в наличии.
2. находится в рабочем состоянии.
3. включен :)
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 431
З нами з: 23.04.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:02

deniska

4. Работает на проветривание
max_us_ua
 
Повідомлень: 2839
З нами з: 17.11.08
Подякував: 559 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через...
R2 » Сер 23 тра, 2018 22:07
4 192
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 09:34
Всюдиносапхайчик
Укрзалізниця готує ще одне підвищення вартості проїзду в... 1, 2
R2 » Вів 22 тра, 2018 10:36
11 623
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 08:24
Molchyn
Велика Британія почне вивчати можливість застосування...
R2 » Сер 23 тра, 2018 06:32
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 06:32
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
"Буд-бізнес" (5)
24.05.2018 14:00
Monobank (6669)
24.05.2018 13:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.