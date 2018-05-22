Тепер, при продажу квитків в онлайн-системі "Укрзалізниці", будуть інформувати пасажирів про наявність або відсутність кондиціонера в вагоні.
Дивися повний текст "Укрзалізниця" надасть ще одну можливість для пасажирів.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:02
"Укрзалізниця" надасть ще одну можливість для пасажирів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укрзалізниця" надасть ще одну можливість для пасажирів.
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:02
Нужно еще добавить в билет пункт - есть и РАБОТАЕТ! ( а не сломан/просто отключен/...)
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:36
У меня грустный опыт с кондиционером в вагоне. Пока поезд едет - кондер работает и холодно. На остановках выключается - и сразу становится жарко, и потеешь. Вот честно, лучше уж без него, чем "то в жар, то в холод"
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:53
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:42
Re: работает
т.е. а если его нет? не ехать или быть довольным, что предупредили
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:37
Re: полный омелян
Нужно внутри каждого красного кружочка нарисовать желтый треугольничек.
Пошел исполнять. Встречаются еще через неделю:
- Коля, как?
- Сдохли все курицы
Разочаровано: Жаль, а у меня еще столько замечательных идей было!
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:42
наличие кондиционера в вагоне не даёт гарантии, что проводник его включит...
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