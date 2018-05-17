RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Google і LG представили дисплей
надвисокої роздільної...

Google і LG представили дисплей надвисокої роздільної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:58

Google і LG представили дисплей надвисокої роздільної...

Пропонуємо до обговорення:
Новинка зроблена за технологією органічних світлодіодів (OLED).

Дивися повний текст Google і LG представили дисплей надвисокої роздільної здатності для VR-шоломів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82119
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:58

делетед
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 24 тра, 2018 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 07.08.17
Подякував: 584 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:44

antonivs3, а это к чему? :shock: :shock: :shock:
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1834
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3563 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:46

RomanTik а это "не туды"- то ли у меня глюк, то ли у форума
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 07.08.17
Подякував: 584 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Елена354, sal і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні представили новий військовий бронеавтомобіль
R2 » Чет 17 тра, 2018 08:35
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 08:36
sena_2008atp
Німці представили два доступні електрокари
R2 » Сер 16 тра, 2018 01:46
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 01:47
Surfer
В Україні представили електромобіль за 150 тисяч (фото) 1, 2
R2 » Сер 25 кві, 2018 09:14
10 767
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 17:35
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6669)
24.05.2018 13:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.