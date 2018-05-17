Новинка зроблена за технологією органічних світлодіодів (OLED).
Дивися повний текст Google і LG представили дисплей надвисокої роздільної здатності для VR-шоломів.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:58
Google і LG представили дисплей надвисокої роздільної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google і LG представили дисплей надвисокої роздільної здатності для VR-шоломів.
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:58
делетед
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 24 тра, 2018 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:44
antonivs3, а это к чему?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:46
RomanTik а это "не туды"- то ли у меня глюк, то ли у форума
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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