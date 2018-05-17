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Звіт щодо "Газпрому":
Росія не зможе відмовитись від...

Звіт щодо "Газпрому": Росія не зможе відмовитись від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:35

Звіт щодо "Газпрому": Росія не зможе відмовитись від...

Пропонуємо до обговорення:
Такий висновок міститься у звіті аналітиків Sberbank CIB.

Дивися повний текст Звіт щодо "Газпрому": Росія не зможе відмовитись від транзиту через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:35

ахах, как мы их, уделали
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antonivs3
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