Такий висновок міститься у звіті аналітиків Sberbank CIB.
Дивися повний текст Звіт щодо "Газпрому": Росія не зможе відмовитись від транзиту через Україну.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:35
Звіт щодо "Газпрому": Росія не зможе відмовитись від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Звіт щодо "Газпрому": Росія не зможе відмовитись від транзиту через Україну.
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:35
ахах, как мы их, уделали
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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