Звіт щодо "Газпрому": Росія не зможе відмовитись від...

Додано: Чет 24 тра, 2018 16:51

-Segey- написав: Вот не могут наши урк политики воровать без этого провода. В моём понимании давно вырубил бы этот поток и отогнал бы от кормушки наших тунияциев. фиг с ним купим в европе газ подороже . но пускай Россия знает что с нами шутки плохи. Вот не могут наши урк политики воровать без этого провода. В моём понимании давно вырубил бы этот поток и отогнал бы от кормушки наших тунияциев. фиг с ним купим в европе газ подороже . но пускай Россия знает что с нами шутки плохи.

всех граждан Украины, которые рожденны в Украине.

каждый

Ну а то. А как же миллионные зарплаты и премии тогда себе начислять за "достижения"?Хотят цену на украинский газ "как в европе"? - да не вопрос.Добывается газа 20 миллиардов кубов в год. Продают его промышленности, например сейчас, примерно по 10-11 грн за куб. 20%, например тот же НДС с газа - это 2 грн с каждого куба. Берите и отчисляйте его в целевой спецфонд, который будет делится наУсловно их где то 40 миллионов. Значитгражданин получит в год 1000 грн. (У нас же недра принадлежат Народу, правда?) И, например, эти деньги сделать целевыми, чтобы их можно было использовать только на оплату отопления, газа, гв или энергосбережение. Семья из 3 человек в квартире - вот и есть на оплату 3-4 месяцев отопления.Нет человеческого фактора - нет коррупционной составляющей. А монетизированные субсидии пусть удоды себе оставятВсем их игры с ценой газа будут "до лампочки".Государство на транзите пусть зарабатывает, нафтогаз разогнать, а разных коболевых-витренков палкой гнать подальше.