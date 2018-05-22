Такий висновок міститься у звіті аналітиків Sberbank CIB.
Дивися повний текст Звіт щодо "Газпрому": Росія не зможе відмовитись від транзиту через Україну.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:35
Звіт щодо "Газпрому": Росія не зможе відмовитись від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Звіт щодо "Газпрому": Росія не зможе відмовитись від транзиту через Україну.
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:35
ахах, как мы их, уделали
Боже, Царя Шеколадного храни!
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:47
Кто-то еще верит в писульки, написанные на россии? Тем более для "внутреннего использования"...
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:23
Вот не могут наши урк политики воровать без этого провода. В моём понимании давно вырубил бы этот поток и отогнал бы от кормушки наших тунияциев. фиг с ним купим в европе газ подороже . но пускай Россия знает что с нами шутки плохи.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:51
Ну а то. А как же миллионные зарплаты и премии тогда себе начислять за "достижения"?
Хотят цену на украинский газ "как в европе"? - да не вопрос.
Добывается газа 20 миллиардов кубов в год. Продают его промышленности, например сейчас, примерно по 10-11 грн за куб. 20%, например тот же НДС с газа - это 2 грн с каждого куба. Берите и отчисляйте его в целевой спецфонд, который будет делится на всех граждан Украины, которые рожденны в Украине.
Условно их где то 40 миллионов. Значит каждый гражданин получит в год 1000 грн. (У нас же недра принадлежат Народу, правда? ) И, например, эти деньги сделать целевыми, чтобы их можно было использовать только на оплату отопления, газа, гв или энергосбережение. Семья из 3 человек в квартире - вот и есть на оплату 3-4 месяцев отопления.
Нет человеческого фактора - нет коррупционной составляющей. А монетизированные субсидии пусть удоды себе оставят Всем их игры с ценой газа будут "до лампочки".
Государство на транзите пусть зарабатывает, нафтогаз разогнать, а разных коболевых-витренков палкой гнать подальше.
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