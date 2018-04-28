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Компанія Коломойського
вперше виставила бензин на...

Компанія Коломойського вперше виставила бензин на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:37

Компанія Коломойського вперше виставила бензин на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті біржі.

Дивися повний текст Компанія Коломойського вперше виставила бензин на Українську енергетичну біржу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:37

того и глядишь, научит Петя Беню работать на рынке цивилизованно
redmax11
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