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Компанія Коломойського вперше виставила бензин на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:37
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R2
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:37
того и глядишь, научит Петя Беню работать на рынке цивилизованно
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redmax11
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