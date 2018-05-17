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ArcelorMittal погодився з
вимогами залізничників -...

ArcelorMittal погодився з вимогами залізничників -...
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:43

ArcelorMittal погодився з вимогами залізничників -...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор одного з найбільших металургічних заводів ArcelorMittal Кривий Ріг Парамжит Калон пішов на поступки. Він погодився збільшити заробітну плату своїм працівникам, але в 2 етапи.

Дивися повний текст ArcelorMittal погодився з вимогами залізничників - підніме їм зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:43

..так вроде ж изначально были требования предоставить в работу усовершенствованный парк техники взамен старья?!...а оказывается банально - решили индусов развести на бабло?..
maestro71
 
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