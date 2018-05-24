я так понял, что рнбо пофик сколько денег граждан Украины в этой системе.
хоть бы предупредили. резкие как понос, особенно когда это не надо.
что теперь пользователям делать?
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Додано: Чет 24 тра, 2018 19:38
Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
я так понял, что рнбо пофик сколько денег граждан Украины в этой системе.
хоть бы предупредили. резкие как понос, особенно когда это не надо.
что теперь пользователям делать?
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:12
Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
Это санкции опять против самого же народа Украины, то же безобразие что с блокировкой ВК и прочих.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:13
Какая разница где зарегистрирована компания, если с помощью неё начисляется ботам и "трактористам" дамбасса зп из-за поребрика ?! ))) Сушите вёсла! Нехай щастить.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:14
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:49
Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
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