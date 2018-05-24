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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:31
Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
Помню в 2013 когда "блокировали" Вебмани, вони было про злочинную панду аж ураганы поднимались. А прошло пять годков и ничего, порохоботы оправдывают, рассказывают что "ну а что такого пользуйтесь Приватом" да "теперь дыныры всё". Настолько стереотипно что можно было даже не писать.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:42
Re: до списку санкцій
Крупнейшие лотерейные операторы выведены из-под санкций
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:49
Тогда войны ещё не было
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:00
Re: WebMoney
Почему в 2014 не ввели?
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:43
Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
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