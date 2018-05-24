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WebMoney потрапила до
списку санкцій РНБО України

WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:31

Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

Помню в 2013 когда "блокировали" Вебмани, вони было про злочинную панду аж ураганы поднимались. А прошло пять годков и ничего, порохоботы оправдывают, рассказывают что "ну а что такого пользуйтесь Приватом" да "теперь дыныры всё". Настолько стереотипно что можно было даже не писать.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:42

Re: до списку санкцій

Крупнейшие лотерейные операторы выведены из-под санкций
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:49

  vasiliybaybuz написав:Помню в 2013 когда "блокировали" Вебмани, вони было про злочинную панду аж ураганы поднимались. А прошло пять годков и ничего, порохоботы оправдывают, рассказывают что "ну а что такого пользуйтесь Приватом" да "теперь дыныры всё". Настолько стереотипно что можно было даже не писать.

Тогда войны ещё не было
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:00

Re: WebMoney

Почему в 2014 не ввели?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:43

Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

  locustsucol написав:"Пользователи" могут купить билет на запоребрик.

у вэбмани в Украине 4 миллиона пользователей.
всем запоребрик билеты покупать?
можно же было заранее предупредить.
Pegasmaster
 
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