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WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:31
Помню в 2013 когда "блокировали" Вебмани, вони было про злочинную панду аж ураганы поднимались. А прошло пять годков и ничего, порохоботы оправдывают, рассказывают что "ну а что такого пользуйтесь Приватом" да "теперь дыныры всё". Настолько стереотипно что можно было даже не писать.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
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vasiliybaybuz
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:42
Крупнейшие лотерейные операторы выведены из-под санкций
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sal
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:49
vasiliybaybuz написав:
Помню в 2013 когда "блокировали" Вебмани, вони было про злочинную панду аж ураганы поднимались. А прошло пять годков и ничего, порохоботы оправдывают, рассказывают что "ну а что такого пользуйтесь Приватом" да "теперь дыныры всё". Настолько стереотипно что можно было даже не писать.
Тогда войны ещё не было
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Vint
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:00
Почему в 2014 не ввели?
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sal
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:43
locustsucol написав:
"Пользователи" могут купить билет на запоребрик.
у вэбмани в Украине 4 миллиона пользователей.
всем запоребрик билеты покупать?
можно же было заранее предупредить.
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Pegasmaster
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:49
antikkristall написав:
многие использовали вебмани для вывода средств с пэйпал, который сюда так и не пустили...
Съездить один раз в Краков и открыть карту в польском банке, которую и привязать к пейпалу.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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AlifeSoft
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:59
locustsucol написав: Pegasmaster написав:
я так понял, что рнбо пофик сколько денег граждан Украины в этой системе. хоть бы предупредили. резкие как понос, особенно когда это не надо. что теперь пользователям делать?
"Пользователи" могут купить билет на запоребрик.
Ще один феєричний д...б
Більше десяти років користувався вебманями і тут якийсь дурень вирішив що ця система допомогає оркам гроші отримувати. До речі де конкретне обгрунтування чому треба заборонити вебмоней?
Орки користуються рос.рублями то чому не заборонили обіг рублів у нас? чому обмінки приямають рублі в українських банках? чому можна виконувати операції з рос. рублем? Де бть логіка?!
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root
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:15
AlifeSoft написав: antikkristall написав:
многие использовали вебмани для вывода средств с пэйпал, который сюда так и не пустили...
Съездить один раз в Краков и открыть карту в польском банке, которую и привязать к пейпалу.
При чому тут картка, тому хто проживає в Україні не дозволяється приймати PayPal.
Інший варіант обдурити Paypal і вказати що ви живете в іншій країні де дозволено приймати, але це на свій страх і ризик, до першої перевірки...
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root
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:17
WebMoney (который платит налоги Латвии!) пользовались те жители Украины, которые как раз брали деньги в странах СНГ, ПОЛНОСТЬЮ меняли их на гривны и только тогда получали. Поток денег из СНГ в Украину уже практически перекрыт, а потоки денег ИЗ Украины в СНГ (в основном в Россию) не перекрывают. Пользователи WebMoney как раз и были теми остатками патриотов Украины. Лучше бы контрабанду водки и сигарет в ЕС перекрыли.
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Customer
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:21
Customer написав:
WebMoney (который платит налоги Латвии!) пользовались те жители Украины, которые как раз брали деньги в странах СНГ, ПОЛНОСТЬЮ меняли их на гривны и только тогда получали. Поток денег из СНГ в Украину уже практически перекрыт, а потоки денег ИЗ Украины в СНГ (в основном в Россию) не перекрывают. Пользователи WebMoney как раз и были теми остатками патриотов Украины. Лучше бы контрабанду водки и сигарет в ЕС перекрыли.
Эти "электронные деньги" пете не нужны.
Ему подавай наличную валюту, от заработчан например
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Грйс-мэн
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