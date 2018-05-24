WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:31

Помню в 2013 когда "блокировали" Вебмани, вони было про злочинную панду аж ураганы поднимались. А прошло пять годков и ничего, порохоботы оправдывают, рассказывают что "ну а что такого пользуйтесь Приватом" да "теперь дыныры всё". Настолько стереотипно что можно было даже не писать.

Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton