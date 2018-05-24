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WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:37
Прочитал заголовки статей в ленте... сегодня день открытых дверей в психдиспансере или у последнего заведения обмен опытом с нашими законотворцами?
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