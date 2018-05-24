WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:34

Ну наконец то свершилось. У нас война в конце концов. Наши ребята погибают на передовой, а барыги и флирансеры деньги зарабатывают в стране агрессора. Если у людей нету ни стыда ни совести, а руководствуются они только выгодой, то тут просто необходимы крайние меры.

Зачем в Украине Вебмани? Все магазины, коммунальные предприятия и прочие принимают карты с минимальной комиссией. Практически в любом банке есть виртуальные карты Visa. Не обязательно Приват банк! Все транзацкии контролируются и процент от комиссии остаётся в нашей стране.

Кроме того понравилась строка в списке санкционных компаний в которой было написано название "Сбербанк"! Это же нужно было ждать, пока активистов терпение лопнит и они начнут громить отделения. Нет, чтобы сразу было это сделать. Ну хоть позже, чем никогда.