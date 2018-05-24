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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:37
Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
Прочитал заголовки статей в ленте... сегодня день открытых дверей в психдиспансере или у последнего заведения обмен опытом с нашими законотворцами?
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:07
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:16
all27
а ехать никуда не надо, блокировать миллионы своих, чтоб нагадить чужому олигарху - это и есть русский мир, встречайте
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:34
Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
Ну наконец то свершилось. У нас война в конце концов. Наши ребята погибают на передовой, а барыги и флирансеры деньги зарабатывают в стране агрессора. Если у людей нету ни стыда ни совести, а руководствуются они только выгодой, то тут просто необходимы крайние меры.
Зачем в Украине Вебмани? Все магазины, коммунальные предприятия и прочие принимают карты с минимальной комиссией. Практически в любом банке есть виртуальные карты Visa. Не обязательно Приват банк! Все транзацкии контролируются и процент от комиссии остаётся в нашей стране.
Кроме того понравилась строка в списке санкционных компаний в которой было написано название "Сбербанк"! Это же нужно было ждать, пока активистов терпение лопнит и они начнут громить отделения. Нет, чтобы сразу было это сделать. Ну хоть позже, чем никогда.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:41
Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
В ЧС прибыл videopravda777
Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:45
Пользователи ВМ были последними патриотами Украины. Только абсолютный дeбiл не признает этот факт. В который раз проявляется непроходимая тупость народа. Радуются блокировке вм только потомки советских стукачей 37-го года.
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