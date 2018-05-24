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WebMoney потрапила до
списку санкцій РНБО України

WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:37

Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

Прочитал заголовки статей в ленте... сегодня день открытых дверей в психдиспансере или у последнего заведения обмен опытом с нашими законотворцами?
PSL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:07

  hno3 написав:До этого на выборы не ходил, теперь пойду, проголосую за опп блок
Пусть этих му..ов раскуркулят

так можешь не ждать, сразу езжай в русский мир, там кла-а-ассно :mrgreen:
all27
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:16

all27
а ехать никуда не надо, блокировать миллионы своих, чтоб нагадить чужому олигарху - это и есть русский мир, встречайте
bred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:34

Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

Ну наконец то свершилось. У нас война в конце концов. Наши ребята погибают на передовой, а барыги и флирансеры деньги зарабатывают в стране агрессора. Если у людей нету ни стыда ни совести, а руководствуются они только выгодой, то тут просто необходимы крайние меры.
Зачем в Украине Вебмани? Все магазины, коммунальные предприятия и прочие принимают карты с минимальной комиссией. Практически в любом банке есть виртуальные карты Visa. Не обязательно Приват банк! Все транзацкии контролируются и процент от комиссии остаётся в нашей стране.
Кроме того понравилась строка в списке санкционных компаний в которой было написано название "Сбербанк"! Это же нужно было ждать, пока активистов терпение лопнит и они начнут громить отделения. Нет, чтобы сразу было это сделать. Ну хоть позже, чем никогда.
videopravda777
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:41

Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

В ЧС прибыл videopravda777
skakonutiypecriot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:45

Пользователи ВМ были последними патриотами Украины. Только абсолютный дeбiл не признает этот факт. В который раз проявляется непроходимая тупость народа. Радуются блокировке вм только потомки советских стукачей 37-го года.
Customer
 
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