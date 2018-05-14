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Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:58
Пропонуємо до обговорення:
Влітку 2019-го закінчується час для встановлення лічильників на воду.
Дивися повний текст Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця літа (інфографіка)
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Вів 22 тра, 2018 14:18
сова