Влітку 2019-го закінчується час для встановлення лічильників на воду.
Дивися повний текст Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця літа (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:58
Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця літа (інфографіка).
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:45
Тоесть газом прользуются по разному, а воду поровну. Я например вообще не использую горячую воду. Почему я должен за нее платить со всеми????
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:37
Re: Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
На воду поставить индивидуальный счетчик элементарно - и платить столько сколько используешь сам. Вот на отопление в большинстве домов индивидуальный счетчик поставить нереально - и к сожалению власти ничего не собираются делать в этом направлении, видимо им это выгодно.
|