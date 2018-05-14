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Українців зобов’язали встановити
лічильники до кінця...

Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:58

Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Влітку 2019-го закінчується час для встановлення лічильників на воду.

Дивися повний текст Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця літа (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:45

Тоесть газом прользуются по разному, а воду поровну. Я например вообще не использую горячую воду. Почему я должен за нее платить со всеми????
starikovi
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:37

Re: Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...

На воду поставить индивидуальный счетчик элементарно - и платить столько сколько используешь сам. Вот на отопление в большинстве домов индивидуальный счетчик поставить нереально - и к сожалению власти ничего не собираются делать в этом направлении, видимо им это выгодно.
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