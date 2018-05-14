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Українців зобов’язали встановити
лічильники до кінця...

Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:58

Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Влітку 2019-го закінчується час для встановлення лічильників на воду.

Дивися повний текст Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця літа (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:45

Тоесть газом прользуются по разному, а воду поровну. Я например вообще не использую горячую воду. Почему я должен за нее платить со всеми????
starikovi
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:37

Re: Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...

На воду поставить индивидуальный счетчик элементарно - и платить столько сколько используешь сам. Вот на отопление в большинстве домов индивидуальный счетчик поставить нереально - и к сожалению власти ничего не собираются делать в этом направлении, видимо им это выгодно.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:21

да нет, как раз про воду не так (посмотрите внимательней картинку Было-стало). Может в законе не так, просто журналисты как обычно что-то перепутали, но с водой как минимум звучит бредово. Чем у них вода от газа отличается - не понятно
vor12
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:14

  vor12 написав:да нет, как раз про воду не так (посмотрите внимательней картинку Было-стало). Может в законе не так, просто журналисты как обычно что-то перепутали, но с водой как минимум звучит бредово. Чем у них вода от газа отличается - не понятно

Да, да, в этом и кроется подвох. Поставщик берет показание общедомового счетчика (доступ к которому из жильцов фиг кто имеет), затем складывает показания каждой квартиры и смотрит - какая вышла разница между числами (а она будет, ведь есть процент тех, кто не платит и не дает показания каждый месяц).
Полученный "лишний" объем поделят на всех плательщиков и добавляют им в платежку.
Таким образом, те кто не платил за воду уже не проблема поставщика. Теперь головняк за это будет у жильцов. А в свете того, что половина сидит на субсидиях и льготах, которые государство может погасить поставщику и через полгода, а иногда и совсем "понять и простить", то картина будет еще та веселая.
К тому же, кто персонально и сколько не заплатил, и за какой месяц - никто сказать тоже не имеет права, персональные данные и коммерческая тайна.
Короче, заплати долги соседа и живи по-новому 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 18:41

Re: Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...

Поки що воду ділять на безлічильних. А як всіх залічилять - буде маразм, коли платиш "затогопарня".
Щось про газові не ясно - повинні ставити газовики за свій щот, чи повинні споживачі за свій?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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