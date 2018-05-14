Влітку 2019-го закінчується час для встановлення лічильників на воду.
Дивися повний текст Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця літа (інфографіка).
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:58
Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця літа (інфографіка).
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:45
Тоесть газом прользуются по разному, а воду поровну. Я например вообще не использую горячую воду. Почему я должен за нее платить со всеми????
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:37
Re: Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
На воду поставить индивидуальный счетчик элементарно - и платить столько сколько используешь сам. Вот на отопление в большинстве домов индивидуальный счетчик поставить нереально - и к сожалению власти ничего не собираются делать в этом направлении, видимо им это выгодно.
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:21
да нет, как раз про воду не так (посмотрите внимательней картинку Было-стало). Может в законе не так, просто журналисты как обычно что-то перепутали, но с водой как минимум звучит бредово. Чем у них вода от газа отличается - не понятно
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:14
Да, да, в этом и кроется подвох. Поставщик берет показание общедомового счетчика (доступ к которому из жильцов фиг кто имеет), затем складывает показания каждой квартиры и смотрит - какая вышла разница между числами (а она будет, ведь есть процент тех, кто не платит и не дает показания каждый месяц).
Полученный "лишний" объем поделят на всех плательщиков и добавляют им в платежку.
Таким образом, те кто не платил за воду уже не проблема поставщика. Теперь головняк за это будет у жильцов. А в свете того, что половина сидит на субсидиях и льготах, которые государство может погасить поставщику и через полгода, а иногда и совсем "понять и простить", то картина будет еще та веселая.
К тому же, кто персонально и сколько не заплатил, и за какой месяц - никто сказать тоже не имеет права, персональные данные и коммерческая тайна.
Короче, заплати долги соседа и живи по-новому
Додано: Чет 24 тра, 2018 18:41
Re: Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
Поки що воду ділять на безлічильних. А як всіх залічилять - буде маразм, коли платиш "затогопарня".
Щось про газові не ясно - повинні ставити газовики за свій щот, чи повинні споживачі за свій?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 24 тра, 2018 21:08
Выгодно избирателям выбирать депутатов за гречку или за пророссийские лозунги, антиукраинские. Так происходит в большинстве восточных и южных регионов. В Киеве и западнее в подавляющем большенстве домов счетчики на тепло уже стоят.
А у зрадофилов в домах так потому, что выбирают депутатов и меров в своих городах, которые продолжают пиариться лозунгами, не делая реформ.
Кормиться зрадофилией чревато. Продолжаем наблюдать, когда вы это поймете.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:38
У порохоботов совсем мозг поотшибало ? Ясно же было сказано об индивидуальном то есть квартирном счетчике, но у баранов соевых одна перемога в виде вожжи под хвостом. За 4 года каденции однотурового в этом плане не сделано ни шиша , потому что лошью однотуровому можно продолжать впаривать газпромовский газ через словакию по европейской цене , выписывая себе многомиллионные зарплаты и премии. И даже при общедомовом счетчике реальной экономией и не пахнет потому что в большинстве домов ни регулятор ни счетчик квартирный не поставить, так что никакой реальной экономии - торговать с оккупантом и продолжать впаривать лошью по цене в разы превышающей стоимость газа собственной добычи все равно ведь выгодно. А лошье соевое будет продолжать кричать про перемогу ! Киев если что, для пафосных "дартаньянов" опять делящих страну на куски и сорта.
Додано: Чет 24 тра, 2018 23:04
Оп, оп, еще порохобот )) Тебе, я сморю, плохо видно и слышно. От порохоботов в твоих глазах видимо, которые портят тебе перемогу запоребриковскую. Рублевый запоребрик решил показать что он умный. Ок, ну так попробуй может прочитать. Я ж тебе не обязан писать то что тебе хочется, я написал о счетчиках тепла именно в домах. Пока ты лапшу строчишь про квартирные счетчики на тепло, речь пока что идет об обтсутствии счетчиков в домах потребителях сои про однотуровых порохоботов ))
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