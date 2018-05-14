Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...

Додано: Чет 24 тра, 2018 16:14

vor12 написав: да нет, как раз про воду не так (посмотрите внимательней картинку Было-стало). Может в законе не так, просто журналисты как обычно что-то перепутали, но с водой как минимум звучит бредово. Чем у них вода от газа отличается - не понятно да нет, как раз про воду не так (посмотрите внимательней картинку Было-стало). Может в законе не так, просто журналисты как обычно что-то перепутали, но с водой как минимум звучит бредово. Чем у них вода от газа отличается - не понятно

Да, да, в этом и кроется подвох. Поставщик берет показание общедомового счетчика (доступ к которому из жильцов фиг кто имеет), затем складывает показания каждой квартиры и смотрит - какая вышла разница между числами (а она будет, ведь есть процент тех, кто не платит и не дает показания каждый месяц).Полученный "лишний" объем поделят на всех плательщиков и добавляют им в платежку.Таким образом, те ктоплатил за воду уже не проблема поставщика. Теперь головняк за это будет у жильцов. А в свете того, что половина сидит на субсидиях и льготах, которые государство может погасить поставщику и через полгода, а иногда и совсем "понять и простить", то картина будет еще та веселая.К тому же, кто персонально и сколько не заплатил, и за какой месяц - никто сказать тоже не имеет права, персональные данные и коммерческая тайна.Короче, заплати долги соседа и живи по-новому