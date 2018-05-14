RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців зобов’язали встановити
лічильники до кінця...

Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:02

Re: Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...

а к чему это колхоз опять? ну ладно еще тепло в многоэтажке, это ясно, а вода причём?
поставил себе счётчики на воду, а платить по какому-то домовому счётчику?
я правильно понял? и что такое "следи за соседом"?
Pegasmaster
 
Повідомлень: 450
З нами з: 10.05.17
Подякував: 92 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Customer, Gippo і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...
R2 » П'ят 25 тра, 2018 12:11
1 17
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 12:11
anton_gms
Фіскали вимагають від українців податки з кредитів - ЗМІ
R2 » П'ят 25 тра, 2018 06:10
5 263
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 08:40
deniska
У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Пон 14 тра, 2018 21:26
81 6479
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 08:10
Елена354

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.