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Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:02
а к чему это колхоз опять? ну ладно еще тепло в многоэтажке, это ясно, а вода причём?
поставил себе счётчики на воду, а платить по какому-то домовому счётчику?
я правильно понял? и что такое "следи за соседом"?
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Pegasmaster
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