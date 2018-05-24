а к чему это колхоз опять? ну ладно еще тепло в многоэтажке, это ясно, а вода причём?
поставил себе счётчики на воду, а платить по какому-то домовому счётчику?
я правильно понял? и что такое "следи за соседом"?
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:02
Re: Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
а к чему это колхоз опять? ну ладно еще тепло в многоэтажке, это ясно, а вода причём?
поставил себе счётчики на воду, а платить по какому-то домовому счётчику?
я правильно понял? и что такое "следи за соседом"?
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:28
Re: Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
Поки що ні, але як увесь під'їзд буде з лічами, то перебор по домовому хочуть на всіх...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:32
По воде горячей и холодной - если у всех счетчики, распределяются показания домового пропорционально квартирнім показаниям, если не у всех - из домового вычитают показания квартирных и остаток распределяют на тех, кто без счетчиков. Читайте закон, а не левые сайты. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2119-19
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:03
Если у всех счетчики, установленные и принятые соотв. организациями официально (т.е. прошедшие сертификацию и поверку), то как может быть превышение показателя общедомового над суммарно индивидуальными?
Только в случае порыва либо протечки труб до квартир, но это уже вина обслуживающей организации, при чем здесь жильцы?
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:05
Теперь головняк будет и с протекающими трубами в подвале дома(после счетчика), т.к. чем больше вытечет воды, тем больше профит для поставщика.
Только ко мне приходили газовщики и назвали сумму в 3+к. грн. и показали счетчик, как чемодан. На мой вопрос: "куда я эту коробку влеплю?", ответили: уберете кухонный шкафчик, у нас маленьких счетчиков нет.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:08
Re: Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
А жильці зараз 'співвласники', тобто крайні
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:37
Только 18,3% всех многоквартирных домов входят в ОСМД:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42600 ... nfografika
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