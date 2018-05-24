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Українців зобов’язали встановити
лічильники до кінця...

Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:02

Re: Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...

а к чему это колхоз опять? ну ладно еще тепло в многоэтажке, это ясно, а вода причём?
поставил себе счётчики на воду, а платить по какому-то домовому счётчику?
я правильно понял? и что такое "следи за соседом"?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:28

Re: Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...

  Pegasmaster написав:многоэтажке, это ясно, а вода причём?
поставил себе счётчики на воду, а платить по какому-то домовому счётчику?

Поки що ні, але як увесь під'їзд буде з лічами, то перебор по домовому хочуть на всіх...
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:32

По воде горячей и холодной - если у всех счетчики, распределяются показания домового пропорционально квартирнім показаниям, если не у всех - из домового вычитают показания квартирных и остаток распределяют на тех, кто без счетчиков. Читайте закон, а не левые сайты. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2119-19
igor_poltava
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:03

  igor_poltava написав:По воде горячей и холодной - если у всех счетчики, распределяются показания домового пропорционально квартирнім показаниям, если не у всех - из домового вычитают показания квартирных и остаток распределяют на тех, кто без счетчиков. Читайте закон, а не левые сайты. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2119-19

Если у всех счетчики, установленные и принятые соотв. организациями официально (т.е. прошедшие сертификацию и поверку), то как может быть превышение показателя общедомового над суммарно индивидуальными?
Только в случае порыва либо протечки труб до квартир, но это уже вина обслуживающей организации, при чем здесь жильцы?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:05

  EKO написав:Таким образом, те кто не платил за воду уже не проблема поставщика. Теперь головняк за это будет у жильцов.
Теперь головняк будет и с протекающими трубами в подвале дома(после счетчика), т.к. чем больше вытечет воды, тем больше профит для поставщика.
а газовые счетчики – в каждую квартиру. Все эти расходы уже заложены в тарифах (инвестиционная программа).
Только ко мне приходили газовщики и назвали сумму в 3+к. грн. и показали счетчик, как чемодан. На мой вопрос: "куда я эту коробку влеплю?", ответили: уберете кухонный шкафчик, у нас маленьких счетчиков нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:08

Re: Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...

  yanyura написав:Только в случае порыва либо протечки труб до квартир, но это уже вина обслуживающей организации, при чем здесь жильцы?

А жильці зараз 'співвласники', тобто крайні
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:37

  chipmunk написав:
  yanyura написав:Только в случае порыва либо протечки труб до квартир, но это уже вина обслуживающей организации, при чем здесь жильцы?

А жильці зараз 'співвласники', тобто крайні

Только 18,3% всех многоквартирных домов входят в ОСМД:
Зображення
https://news.finance.ua/ru/news/-/42600 ... nfografika
yanyura
 
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