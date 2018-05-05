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Найбільших лотерейних операторів
виведено з-під санкцій

Найбільших лотерейних операторів виведено з-під санкцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:10

Найбільших лотерейних операторів виведено з-під санкцій

Пропонуємо до обговорення:
Лотерейні оператори "М.С Л." і "Патріот" виведені з санкційних списків РНБО.

Дивися повний текст Найбільших лотерейних операторів виведено з-під санкцій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:10

Зачем вводили?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:26

  sal написав:Зачем вводили?

Секрет в конечных бенефициарах

Правильно, "патриоты-реформаторы" не должны ссориться с российскими торговыми партнёрами (нет)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:40

Интересные санкции получаются "все для народа": вебмани запретить, чтобы фрилансерам сложнее было денюжку получать; лотыреи открыть, чтобы украинцы там последние трусы проиграли. :roll:
Ferox
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:06

  Ferox написав:Интересные санкции получаются "все для народа": вебмани запретить, чтобы фрилансерам сложнее было денюжку получать; лотыреи открыть, чтобы украинцы там последние трусы проиграли. :roll:

Вот и банкиру - другу Ющенко дали напоследок кусок от пирога укусить 8)
А если вспомнить, что это такие же лотереи, как якутский петух - птица :roll: и по факту это нифига не лотереи, а самые натуральные игровые салоны, которые у нас 10 лет как бы "запрещены".
Картина становится вообще прекрасна 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:35

EKO

Вы мух от котлет не отличаете. Процентов 99 игровых салонов - это не МСЛ, а "Национальная лотерея". Вот эти в самом деле ведут себя очень нагло, при том нифига не стараются срам прикрывать. Как-то выиграл у них около сотни, а в нормальных (не круглосуточных игровых салонах) пунктах распространения (в нескольких почтовых отделениях) выплатить выигрыш они не могли - "это очень большая сумма". Т. е. "Национальной лотерее" плевать на сами лотереи - главное, чтобы в круглосуточных салонах за компами побольше людей в рулетку и однорукого Джо шпилили. МСЛ, к слову, в своих убогих киосках, говорят, все всегда выплачивает...

По поводу Вебмани: у той же Национальной Лотереи по некоторым видам игр получить выигрыш можно ТОЛЬКО на веб-мани...
max_us_ua
 
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