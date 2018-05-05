Лотерейні оператори "М.С Л." і "Патріот" виведені з санкційних списків РНБО.
Дивися повний текст Найбільших лотерейних операторів виведено з-під санкцій.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 13:10
Найбільших лотерейних операторів виведено з-під санкцій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбільших лотерейних операторів виведено з-під санкцій.
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:26
Секрет в конечных бенефициарах
Правильно, "патриоты-реформаторы" не должны ссориться с российскими торговыми партнёрами (нет)
Всё IMHO
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:40
Интересные санкции получаются "все для народа": вебмани запретить, чтобы фрилансерам сложнее было денюжку получать; лотыреи открыть, чтобы украинцы там последние трусы проиграли.
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:06
Вот и банкиру - другу Ющенко дали напоследок кусок от пирога укусить
А если вспомнить, что это такие же лотереи, как якутский петух - птица и по факту это нифига не лотереи, а самые натуральные игровые салоны, которые у нас 10 лет как бы "запрещены".
Картина становится вообще прекрасна
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:35
EKO
Вы мух от котлет не отличаете. Процентов 99 игровых салонов - это не МСЛ, а "Национальная лотерея". Вот эти в самом деле ведут себя очень нагло, при том нифига не стараются срам прикрывать. Как-то выиграл у них около сотни, а в нормальных (не круглосуточных игровых салонах) пунктах распространения (в нескольких почтовых отделениях) выплатить выигрыш они не могли - "это очень большая сумма". Т. е. "Национальной лотерее" плевать на сами лотереи - главное, чтобы в круглосуточных салонах за компами побольше людей в рулетку и однорукого Джо шпилили. МСЛ, к слову, в своих убогих киосках, говорят, все всегда выплачивает...
По поводу Вебмани: у той же Национальной Лотереи по некоторым видам игр получить выигрыш можно ТОЛЬКО на веб-мани...
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