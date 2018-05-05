Найбільших лотерейних операторів виведено з-під санкцій

Додано: Чет 24 тра, 2018 17:35

EKO



Вы мух от котлет не отличаете. Процентов 99 игровых салонов - это не МСЛ, а "Национальная лотерея". Вот эти в самом деле ведут себя очень нагло, при том нифига не стараются срам прикрывать. Как-то выиграл у них около сотни, а в нормальных (не круглосуточных игровых салонах) пунктах распространения (в нескольких почтовых отделениях) выплатить выигрыш они не могли - "это очень большая сумма". Т. е. "Национальной лотерее" плевать на сами лотереи - главное, чтобы в круглосуточных салонах за компами побольше людей в рулетку и однорукого Джо шпилили. МСЛ, к слову, в своих убогих киосках, говорят, все всегда выплачивает...



По поводу Вебмани: у той же Национальной Лотереи по некоторым видам игр получить выигрыш можно ТОЛЬКО на веб-мани...