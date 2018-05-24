Оновлені списки осіб, які потрапили під персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи (санкції), опубліковані на сайті Президента України.
Дивися повний текст Україна опублікувала збільшені в 1,4-1,6 разу оновлені санкційні списки.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 13:12
Україна опублікувала збільшені в 1,4-1,6 разу оновлені...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна опублікувала збільшені в 1,4-1,6 разу оновлені санкційні списки.
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:12
Лотерейные операторы “М.С.Л.” и “Патриот” выведены из санкционных списков СНБО.
Обновленные списки лиц, попавших под персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), обнародованы на сайте Президента Украины.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:00
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