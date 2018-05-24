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Україна опублікувала збільшені
в 1,4-1,6 разу оновлені...

Україна опублікувала збільшені в 1,4-1,6 разу оновлені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:12

Україна опублікувала збільшені в 1,4-1,6 разу оновлені...

Пропонуємо до обговорення:
Оновлені списки осіб, які потрапили під персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи (санкції), опубліковані на сайті Президента України.

Дивися повний текст Україна опублікувала збільшені в 1,4-1,6 разу оновлені санкційні списки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:12

Лотерейные операторы “М.С.Л.” и “Патриот” выведены из санкционных списков СНБО.

Обновленные списки лиц, попавших под персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), обнародованы на сайте Президента Украины.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:00

  sal написав:Лотерейные операторы “М.С.Л.” и “Патриот” выведены из санкционных списков СНБО. Обновленные списки лиц, попавших под персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), обнародованы на сайте Президента Украины.

и?
locustsucol
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