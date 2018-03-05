Іспанська поліція проводить обшуки і затримання в Каталонії у зв'язку з нелегальним фінансуванням референдуму.
Дивися повний текст У Каталонії відбуваються арешти за фінансування референдуму.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 13:23
У Каталонії відбуваються арешти за фінансування референдуму
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Дивися повний текст У Каталонії відбуваються арешти за фінансування референдуму.
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:34
как налоговую декларацию, то с каждой жучки недорого можно по почте получить, и не оспоришь результаты, а как референдум, то низя. старые демократии они такие.
такие дела токо большие дяди по порченую народа решают.
Додано: Чет 24 тра, 2018 18:55
Потому что выход Каталонии из состава Испании схож по последствиям выходу Украины из СССР. Много чего у нас похожего. Это чревато для остатка Испании концом всего королевства.
Потому Мадрид зубами будет бетон грызть, но не отпустит.
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