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У Каталонії відбуваються арешти
за фінансування референдуму

У Каталонії відбуваються арешти за фінансування референдуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:23

У Каталонії відбуваються арешти за фінансування референдуму

Пропонуємо до обговорення:
Іспанська поліція проводить обшуки і затримання в Каталонії у зв'язку з нелегальним фінансуванням референдуму.

Дивися повний текст У Каталонії відбуваються арешти за фінансування референдуму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:34

как налоговую декларацию, то с каждой жучки недорого можно по почте получить, и не оспоришь результаты, а как референдум, то низя. старые демократии они такие.
такие дела токо большие дяди по порченую народа решают.
4884707
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 18:55

  4884707 написав:как налоговую декларацию, то с каждой жучки недорого можно по почте получить, и не оспоришь результаты, а как референдум, то низя. старые демократии они такие.
такие дела токо большие дяди по порченую народа решают.


Потому что выход Каталонии из состава Испании схож по последствиям выходу Украины из СССР. Много чего у нас похожего. Это чревато для остатка Испании концом всего королевства.
Потому Мадрид зубами будет бетон грызть, но не отпустит.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:24

  EKO написав: Потому что выход Каталонии из состава Испании схож по последствиям выходу Украины из СССР. Много чего у нас похожего. Это чревато для остатка Испании концом всего королевства. Потому Мадрид зубами будет бетон грызть, но не отпустит.

Абсолютно нет. СССР начал распадаться из-за астрономических долгов на фоне падения цен на нефть и первой вышла сама расия в лице рфсср.
А в Испании "референдум" - сепаратистское дело рук той же расии в Испании, что доказано.
locustsucol
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