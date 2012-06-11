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Продам готовий бізнес в
Польщі (Sp. z O.O. + товар)

Продам готовий бізнес в Польщі (Sp. z O.O. + товар)
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:29

Продам готовий бізнес в Польщі (Sp. z O.O. + товар)

Для всіх бажаючих іммігрувати до Європи чудова можливість влаштувати своє життя там.
Продам готовий бізнес в Польщі повязаний з експортом з Китаю високоліквідної продукції та гуртовим продажем по існуючій базі клієнтів... Дуже бажане знання польської мови , інакше доведеться наймати студента "на телефон".
Офіційне переоформлення документів, склад знаходиться в м.Катовіце.
Можливе розтермінування на період повної реалізації залишків наявної продукції.
Причина продажу - власник фізично знаходиться в Україні і займається аналогічним тут, людина що допомагала те робити в Польші змінила місце проживання . Пошуки відповідального найманого українця у Польші поки без результатні, тому шукаємо підприємливих людей в Україні, що планують жити в Європі.
Можлива продажа 50% бізнесу -наші гроші і фінсування , ваша фізична участь у реалізації на місці.

Докладна інформація по телефону - питайте в ЛС
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