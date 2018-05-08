Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст Укртрансгаз нагадав про закінчення зобов'язань на постачання газу населенню.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 15:58
Укртрансгаз нагадав про закінчення зобов'язань на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укртрансгаз нагадав про закінчення зобов'язань на постачання газу населенню.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:01
В последнем абзаце становится понятно, что они "кагбэ намекают", что им нужны ваши деньги
Всё IMHO
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:08
Re: Укртрансгаз нагадав про закінчення зобов'язань на...
Шантаж монополистом, граждан, природным ресурсом в данном случае газом, который принадлежит гражданам.
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