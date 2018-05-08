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Укртрансгаз нагадав про
закінчення зобов'язань на...

Укртрансгаз нагадав про закінчення зобов'язань на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:58

Укртрансгаз нагадав про закінчення зобов'язань на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст Укртрансгаз нагадав про закінчення зобов'язань на постачання газу населенню.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:58

закройте вентиль и в санту-барбару....
yil56
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:01

В последнем абзаце становится понятно, что они "кагбэ намекают", что им нужны ваши деньги
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:08

Re: Укртрансгаз нагадав про закінчення зобов'язань на...

Шантаж монополистом, граждан, природным ресурсом в данном случае газом, который принадлежит гражданам.
Black Jack - White Business
ruvex
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