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Укртрансгаз нагадав про
закінчення зобов'язань на...

Укртрансгаз нагадав про закінчення зобов'язань на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:58

Укртрансгаз нагадав про закінчення зобов'язань на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст Укртрансгаз нагадав про закінчення зобов'язань на постачання газу населенню.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:58

закройте вентиль и в санту-барбару....
yil56
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:01

В последнем абзаце становится понятно, что они "кагбэ намекают", что им нужны ваши деньги
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:08

Re: Укртрансгаз нагадав про закінчення зобов'язань на...

Шантаж монополистом, граждан, природным ресурсом в данном случае газом, который принадлежит гражданам.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:57

  ruvex написав:Шантаж монополистом, граждан, природным ресурсом в данном случае газом, который принадлежит гражданам.

СССР нет уже 27 лет(где все принадлежало гражданам по лозунгам типа твоих с тимошенко, а по факту им не принадлежало ничего, т.е. результат твоих лозунгов - венесульско-совковая нищета). Проснись.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:01

Re: проснулись

  locustsucol написав:по факту им не принадлежало ничего, т.е. результат твоих лозунгов - венесульско-совковая нищета

Украина не принадлежит украинцам?
В цивилизованных странах, например, нельзя перекрывать доступ граждан к берегам и водоемам, даже если они частные.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:44

  locustsucol написав:СССР нет уже 27 лет(где все принадлежало гражданам по лозунгам типа твоих с тимошенко, а по факту им не принадлежало ничего, т.е. результат твоих лозунгов - венесульско-совковая нищета). Проснись.


Ты жил в СССР, порохобот? Видел там нищих, бездомных,голодных, роящихся в помойках?
back in USSR
slavek
 
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