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Вовк покидає Нацкомісію з тарифів - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:00
Пропонуємо до обговорення:
Дмитро Вовк відмовився від планів продовження своїх повноважень у статусі глави Нацкомісії з регулювання енергетики.
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R2
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:00
насчитался товарищ, - пора и другим дать посчитать
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vor12
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:01
Вовка нет и зайцы целы!
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borzol
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:06
Куда теперь?
Опять в московский Рошен, или в министры?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:18
Запаковался сам, запаковал партнеров, теперь даёт запаковаться другим! Так держать!
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Omega
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:24
"До призначення на цю посаду він не мав досвіду роботи в сфері енергетики."
В каманде шакаладного адни прафесионалы.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:48
Вкладчик1234 написав:
Куда теперь? Опять в московский Рошен, или в министры?
Стартовый капитал сколотил, теперь одна дорога - в нардепы, без неприкосновенности ему теперь никак.
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antey1969
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