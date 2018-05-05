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Вовк покидає Нацкомісію
з тарифів - ЗМІ

Вовк покидає Нацкомісію з тарифів - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:00

Вовк покидає Нацкомісію з тарифів - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Дмитро Вовк відмовився від планів продовження своїх повноважень у статусі глави Нацкомісії з регулювання енергетики.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:00

насчитался товарищ, - пора и другим дать посчитать
vor12
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:01

Вовка нет и зайцы целы!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:06

Куда теперь?
Опять в московский Рошен, или в министры?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:18

Запаковался сам, запаковал партнеров, теперь даёт запаковаться другим! Так держать!
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:24

Re: Вовк покидає Нацкомісію з тарифів - ЗМІ

"До призначення на цю посаду він не мав досвіду роботи в сфері енергетики."
В каманде шакаладного адни прафесионалы.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:48

  Вкладчик1234 написав:Куда теперь? Опять в московский Рошен, или в министры?

Стартовый капитал сколотил, теперь одна дорога - в нардепы, без неприкосновенности ему теперь никак.
antey1969
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